35 миллионов рублей получит Орловская область на лекарственное обеспечение льготников
Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Фото: архив "Вести-Орел"
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Орловская область получит 35 миллионов рублей на лекарственное обеспечение льготников.
Деньги направят на бесплатные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для льготных категорий граждан.
- Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также людям, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", - сообщили в Правительстве Орловской области.