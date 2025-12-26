Главная » Новости



10:30, 26 декабря 2025 года Два человека пострадали в аварии в Орловской области Происшествие произошло утром 25 декабря.



Фото: управление Госавтоинспекции Орловской области

25 декабря в 7:20 58-летний водитель, управляя УАЗ-31512, ехал со стороны деревни Дубровка в сторону поселка Долгое и при выезде со второстепенной дороги на автодорогу Глазуновка-Малоархангельск-Колпна-Долгое не уступил дорогу 36-летнему водителю автомобиля "Лада Гранта". В результате чего произошло столкновение машин.



Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции по Орловской области, в результате ДТП госпитализация потребовалась водителю и 52-летней пассажирке автомобиля "Лада Гранта". Они были доставлены в Должанскую ЦРБ.





Анастасия Мельникова





