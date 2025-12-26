Главная » Новости



17:00, 26 декабря 2025 года В Орловской области провели Божественную литургию в руинированном храме Богослужение прошло в селе Обратеево Дмитровского района.



Фото: Орловская митрополия

В селе Обратеево Дмитровского района в день памяти Николая Чудотворца провели Божественную литургию в руинированном храме.



Богослужение возглавил иеромонах Макарий (Палкин) в сослужении клирика храма диакона Игоря Ивочкина. На Божественной литургии присутствовали местные жители и прихожане храма великомученика Димитрия Солунского города Дмитровска.



- Богослужения в разрушенном храме возобновились около пятнадцати лет назад и с тех пор проходят регулярно в дни почитания Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских Чудотворца, - сообщил иеромонах Макарий (Палкин).





