пятница 26.12.2025 15:36:08 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
Главная » Новости
12:00, 26 декабря 2025 года В Орловском музее изобразительных искусств стартовал рождественский проект "Музейная елка" Орловские художники украсили праздничное дерево вручную расписанными шарами. В Орловском музее изобразительных искусств стартовал новогодний и рождественский проект "Музейная елка". 22 местных художника украсили символ праздника шарами, каждый из которых вручную расписали в своей авторской манере.
Музейная елка будет радовать посетителей все новогодние и рождественские праздники. Эва Стасюлевич побывала на ее открытии и расскажет подробности. Эва Стасюлевич
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.