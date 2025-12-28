Главная » Новости



10:00, 28 декабря 2025 года В уходящем году из Орловской области выдворили 48 иностранцев Еще 379 мигрантам запретили въезд в нашу страну.



Фото: архив

За 11 месяцев года из Орловской области выдворили 48 иностранцев. Об этом сообщили в УМВД России по Орловской области.



За это время утвердили 113 решений о депортации иностранных граждан. Еще 379 мигрантам запретили въезд в нашу страну.



В 2025 году полиция выявила 2019 нарушений в сфере пребывания и работы иностранцев в России. Возбуждено 342 уголовных дела за организацию нелегальной миграции и фиктивную регистрацию.





Сергей Мерцалов





