20:32, 25 декабря 2025 года В орловской больнице Семашко начали устанавливать электрокардиостимуляторы В 2025 году выполнено пять таких операций.







В 2025 году в больнице Семашко в Орле начали устанавливать электрокардиостимуляторы. На данный момент проведено пять успешных операций.



Кардиостимуляторы помогают людям с нарушениями сердечного ритма. Устройство настраивают индивидуально, имплантируют под кожу и крепят к грудной мышце. Внутри аппарата – микропроцессор, модуль для настройки через компьютер и аккумулятор, рассчитанный на 5-15 лет непрерывной работы.



В больнице отметили, что новое направление улучшит доступ орловцев к высокотехнологичной медицинской помощи.





