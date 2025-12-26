пятница 26.12.2025 10:39:20 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
9:30, 26 декабря 2025 года

Депутат Госдумы Ольга Пилипенко исполнила новогоднюю мечту 13-летней девочки из Орла

Руслана Щербина увлекается танцами, участвует в научных проектах и активно поддерживает бойцов СВО.



Депутат Государственной Думы от Орловской области Ольга Пилипенко исполнила мечту 13-летней Русланы Щербиной. Девочка увлекается танцами, научной деятельностью в Кванториуме и помогает формировать грузы для СВО. Уже 10 лет она занимается конным спортом, и ей нужна специальная амуниция: шлем, сапоги с каблуком, краги, перчатки и бриджи. Именно это Руслана и загадала. Она не ожидала, что ее желание исполнится прямо во время тренировки.

Акция "Елка желаний" проводится ежегодно по всей России. Любой желающий может стать волшебником для другого человека, достаточно зайти на сайт "Елкажеланий.РФ".


Елена Степовая
