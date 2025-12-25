Главная » Новости



21:01, 25 декабря 2025 года В Орле ветеранам СВО устроили экскурсию на Сталепрокатный завод Здесь выпускают крепеж для самых сложных объектов страны.







В Орловской области активно поддерживают участников СВО, вернувшихся к мирной жизни. Главное внимание уделяется их финансовой стабильности и возможностям для обучения новым профессиям.



Орловский филиал фонда "Защитники Отечества" организовал первую экскурсию для ветеранов на Сталепрокатный завод. Здесь производят крепеж для самых сложных объектов страны. На предприятии работает более тысячи человек. Об экскурсии на завод расскажет Антон Сорокин.





Антон Сорокин





