11:00, 26 декабря 2025 года Орловцы за день отправили на фронт три большие посылки Их доставили на Купянское, Курское и Белгородское направления.







Орловская область за один день отправила три гуманитарных груза по трем направлениям: Купянскому, Курскому и Белгородскому. Это было сделано по просьбам бойцов, которые обратились к губернатору Андрею Клычкову.



Кроме того, наши военнослужащие с Харьковского направления получили четыре новых автомобиля и специальные пончо в качестве предновогоднего подарка от Народного фронта и 22-го лицея. О том, как наша забота помогает выполнять боевые задачи, расскажет Стэфания Басарева.





Стэфания Басарева





