В Орловской области простились с бойцом СВО Вадимом Комаровым

|
|пятница 26.12.2025 10:39:14
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
10:00, 26 декабря 2025 года
В Орловской области простились с бойцом СВО Вадимом КомаровымПохороны состоялись в поселке Хомутово.
Фото: администрация Новодеревеньковского района
В поселке Хомутово под Орлом с почестями похоронили старшего сержанта Вадима Комарова. Об этом сообщили в администрации Новодеревеньковского района.
Он подписал контракт с Министерством обороны в июле 2023 года. Служил в артиллерийских войсках, а затем в штурмовом отделении отряда специального назначения.
В 2024 году Вадим дважды получил тяжелые ранения. После лечения он вернулся на передовую.
Наш земляк погиб 5 августа 2025 года. У него остались мама, дочь и сын.
Церемония прощания с Вадимом Комаровым прошла 26 декабря в храме святого великомученика Георгия Победоносца.
Сергей Мерцалов
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.