10:00, 26 декабря 2025 года В Орловской области простились с бойцом СВО Вадимом Комаровым Похороны состоялись в поселке Хомутово.



Фото: администрация Новодеревеньковского района

В поселке Хомутово под Орлом с почестями похоронили старшего сержанта Вадима Комарова. Об этом сообщили в администрации Новодеревеньковского района.



Он подписал контракт с Министерством обороны в июле 2023 года. Служил в артиллерийских войсках, а затем в штурмовом отделении отряда специального назначения.



В 2024 году Вадим дважды получил тяжелые ранения. После лечения он вернулся на передовую.



Наш земляк погиб 5 августа 2025 года. У него остались мама, дочь и сын.



Церемония прощания с Вадимом Комаровым прошла 26 декабря в храме святого великомученика Георгия Победоносца.





