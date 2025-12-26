Главная » Новости



8:45, 26 декабря 2025 года Орловский проект "Входная группа парка Шеншиных" вышел в финал Всероссийского конкурса Голосование за него продлится до 10:00 часов 28 декабря.





Проект "Входная группа парка Шеншиных" Подмокринского сельского поселения Мценского района успешно прошел отбор и вышел в финал Всероссийского конкурса "Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



Орловский проект вошел в шестерку лучших в категории сельских поселений. Среди финалистов также участники из Ленинградской, Липецкой, Сахалинской областей и Забайкальского края.



Всего на конкурс поступило 970 заявок. Мероприятие проводится в рамках национальных проектов "Инфраструктура для жизни" и "Туризм и гостеприимство".



Голосование за финалистов продлится до 10:00 часов 28 декабря. Поддержать наш проект можно по ссылке.





Сергей Мерцалов





