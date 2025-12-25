Главная » Новости



16:30, 25 декабря 2025 года Губернатор Андрей Клычков принял участие в заседании Госсовета Основная тема обсуждения - подготовка кадров для экономики России.



Фото: Андрей Клычков

25 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в заседании Госсовета под председательством президента России Владимира Путина. Фотографию с мероприятия он опубликовал в своем телеграм-канале.



Основные темы обсуждения на Госсовете касались рынка труда, подготовки специалистов для ключевых отраслей экономики, адаптации образования к развитию искусственного интеллекта и участия работодателей в профессиональной подготовке кадров.



Президент также подписал указ о проведении в 2026 году "Года единства народов России". Владимир Путин поздравил Госсовет с 25-летием, отметив четверть века напряженной и эффективной работы, особенно в условиях серьезных внешних и внутренних вызовов.







