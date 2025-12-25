Главная » Новости



19:30, 25 декабря 2025 года В Орле к пациентам детской больницы Дед Мороз спустился с высоты Новогоднюю акцию организовали студенты-спасатели.





Видео: Антон Сорокин

В Орле студенты-спасатели организовали новогоднюю акцию для маленьких пациентов НКМЦ имени Круглой. Дети радостно встречали Деда Мороза, который спускался по стене больницы на веревках, заглядывал в окна и махал им рукой. Снегурочка с поздравительным плакатом ждала внизу.



Каждый ребенок, проведший новогодние праздники в больнице, получил сладкий подарок.



Акция "Десант Дедов Морозов" проходит во многих городах России. Ее цель - подарить детям радость и новогоднее настроение. Студенты всероссийского студенческого корпуса спасателей проводят такие мероприятия с 2020 года. В некоторых случаях, когда спуск с крыши невозможен, Деда Мороза поднимают на подъемнике. Так поздравляют детей в детских домах, домах малютки и интернатах.





Антон Сорокин





