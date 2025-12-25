Орловчанка убила знакомого из-за стиральной машины
Женщину задержали.
Видео: СУ СК России по Орловской области
В орловском микрорайоне Зареченский 21 декабря произошла трагедия. Мужчина вместе с подругой выпивал у себя дома. В какой- то момент женщина вспылила. По словам подозреваемой, причиной ссоры стала стиральная машина. Что конкретно вызвало настолько сильную злость - в СУ СК по Орловской области не уточняют.
Не совладав с собой, дама ударила кавалера по лицу, а потом в ход пошли нож и трость. Потерпевший скончался от полученных травм.
- По ходатайству следователя судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в региональном Следственном комитете.