15:39, 25 декабря 2025 года Орловчанка убила знакомого из-за стиральной машины Женщину задержали.





Видео: СУ СК России по Орловской области

В орловском микрорайоне Зареченский 21 декабря произошла трагедия. Мужчина вместе с подругой выпивал у себя дома. В какой- то момент женщина вспылила. По словам подозреваемой, причиной ссоры стала стиральная машина. Что конкретно вызвало настолько сильную злость - в СУ СК по Орловской области не уточняют.



Не совладав с собой, дама ударила кавалера по лицу, а потом в ход пошли нож и трость. Потерпевший скончался от полученных травм.



- По ходатайству следователя судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в региональном Следственном комитете.





