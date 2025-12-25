Главная » Новости



17:00, 25 декабря 2025 года Подполковник Пашков стал новым руководителем СКР по Северному району Орла В ведомстве он служит с 2011 года.



Фото: СУ СК России по Орловской области

В Следственном комитете сообщили о назначении нового руководителя следственного отдела по Северному району города Орла. Эту должность занял подполковник юстиции Андрей Пашков.



Андрей Пашков - выпускник юридического факультета Орловского технического университета. В Следственном комитете он трудится с 2011 года.



Как рассказали в ведомстве, он занимал должности следователя Свердловского МСО, старшего следователя следственного отдела по Заводскому району Орла, заместителя руководителя следственного отдела по городу Мценску и Мценскому району, а также руководителя Мценского межрайонного следственного отдела и заместителя руководителя следственного отдела по Железнодорожному району Орла.





Сергей Мерцалов





