Подполковник Пашков стал новым руководителем СКР по Северному району Орла
В ведомстве он служит с 2011 года.
Фото: СУ СК России по Орловской области
В Следственном комитете сообщили о назначении нового руководителя следственного отдела по Северному району города Орла. Эту должность занял подполковник юстиции Андрей Пашков.
Андрей Пашков - выпускник юридического факультета Орловского технического университета. В Следственном комитете он трудится с 2011 года.
Как рассказали в ведомстве, он занимал должности следователя Свердловского МСО, старшего следователя следственного отдела по Заводскому району Орла, заместителя руководителя следственного отдела по городу Мценску и Мценскому району, а также руководителя Мценского межрайонного следственного отдела и заместителя руководителя следственного отдела по Железнодорожному району Орла.