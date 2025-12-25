Главная » Новости



12:55, 25 декабря 2025 года На Орловщине обломки БПЛА будут собирать в отдельные контейнеры Закупили шесть специальных бункеров.



Фото: "Зеленая роща"

В Орловской области в ближайшее время начнут отдельно от другого мусора утилизовать обломки вражеских беспилотников. Об этом сообщил региональный оператор по обращению с ТКО "Зеленая роща".



В регион уже поставили шесть специальных бункеров вместимостью 8 кубов каждый. В них будут собирать обломки дронов и строительный мусор, образующийся после повреждений.



- Данная мера направлена на оперативное реагирование в условиях участившихся случаев повреждения городской инфраструктуры, вызванных падением беспилотных летательных аппаратов, - прокомментировал регоператор.



У бункеров не будет постоянного места. Их будут оперативно перевозить в районы, где необходимо оперативно ликвидировать последствия атаки.





Юлия Сабельникова





