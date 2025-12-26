В поселке под Орлом благоустроили дворовые территории
Стоимость ремонтных работ составила 6,5 миллионов рублей.
Фото: Александр Черных
В поселке Садовый Орловского муниципального округа благоустроили дворовые территории многоквартирных домов по улице Садовой. Стоимость ремонтных работ составила 6,5 миллионов рублей.
- Подрядчик выполнил весь предусмотренный контрактом объем работ: уложил новое асфальтовое покрытие проездов, тротуарную плитку на пешеходных дорожках, установил лавочки и урны, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.
Были учтены пожелания местных жителей. Дополнительно подрядчик установил две лавочки для комфортного пребывания во дворе. Объект уже принят приемочной комиссией.