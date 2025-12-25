Орловские полицейские будут охранять общественный порядок на Северном Кавказе
Их служебная командировка продлится шесть месяцев.
Фото: УМВД России по Орловской области
Отряд орловских полицейских отправился в служебную командировку на Северный Кавказ. Полгода они будут помогать коллегам осуществлять охрану общественного порядка, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Подполковник полиции Александр Гарбузов возглавил сводный отряд, а заместитель начальника полиции регионального УМВД полковник полиции Михаил Кузьменко будет руководить заменой отрядов на Северном Кавказе.
Перед отъездом к правоохранителям с напутствием обратился начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Андрей Токарев, который призвал их бдительно нести службу и пожелал всем вовремя вернуться домой.
Иерей Евгений Щенников благословил полицейских на службу.