20:00, 25 декабря 2025 года Орловские полицейские будут охранять общественный порядок на Северном Кавказе Их служебная командировка продлится шесть месяцев.



Фото: УМВД России по Орловской области

Отряд орловских полицейских отправился в служебную командировку на Северный Кавказ. Полгода они будут помогать коллегам осуществлять охрану общественного порядка, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Подполковник полиции Александр Гарбузов возглавил сводный отряд, а заместитель начальника полиции регионального УМВД полковник полиции Михаил Кузьменко будет руководить заменой отрядов на Северном Кавказе.



Перед отъездом к правоохранителям с напутствием обратился начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Андрей Токарев, который призвал их бдительно нести службу и пожелал всем вовремя вернуться домой.



Иерей Евгений Щенников благословил полицейских на службу.





