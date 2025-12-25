Главная » Новости



18:30, 25 декабря 2025 года Жители Орловщины борются с автомобильными аферистами 11 человек добиваются справедливости в суде.







В Орле жители несколько лет борются с автомобильными аферистами. У одних ремонт машины затянулся на год, у других хорошие детали, поменяли на непригодные, а кто-то и вовсе остался без них.



На сегодняшний день 11 человек добиваются справедливости в суде. Сумма общего ущерба - почти один миллион рублей. В отношении автослесаря возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Даниил Матюшин расскажет подробности.





Даниил Матюшин





