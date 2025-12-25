Главная » Новости



11:53, 25 декабря 2025 года На Орловскую область надвигается сильная метель Непогода накроет регион уже сегодня вечером.



Фото: Анастасия Мельникова

К вечеру 25 декабря на Орловщину может обрушиться мощный снегопад. Во власти снежной стихии окажутся почти все регионы Центральной России. Метель прогнозируют в Курской, Тульской, Брянской, Калужской и Московской областях.



К вечеру в Орле температура воздуха опустится до -4 и пойдет сильный снег. Самый пик осадков прогнозируется ночью и ранним утром 26 декабря. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Днем потеплеет до ноля градусов.



Резкий скачок вниз сделает атмосферное давление. Показатель упадут сразу на 18-20 единиц. Это может привести метеозависимых орловцев к ухудшению самочувствия.





Юлия Сабельникова





