14:30, 25 декабря 2025 года Собака из зоны СВО ищет дом в Орле Военнослужащие просили вылечить и позаботиться о Черныше жителей региона.







Собака по кличке Черныш была верным сослуживцем на передовой, но когда получила ранение, бойцы привезли пса в Орел, попросили вылечить и найти ему любящее сердце.



Сегодня физическая рана Черныша затянулась. Пес находится на передержке и ищет постоянный дом, где у него будет теплый угол и человеческая ласка.





Стэфания Басарева






