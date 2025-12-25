Главная » Новости



12:30, 25 декабря 2025 года Более 500 орловцев нарушили закон о тишине в 2025-м году Они заплатили штрафы на общую сумму более 200 тысяч рублей.







554 жителя Орловской области в этом году нарушали закон о тишине. За такое правонарушение муниципальный бюджет пополнился на 228 тысяч рублей.



Сотрудники полиции в преддверии новогодних праздников напоминают орловцам, что ремонтные работы, громкую музыку лучше отложить на потом. Нельзя шуметь: с 23:00 до 7:00; с 13:00 до 15:00 - в будни. В выходные с 23:00 до 10:00 утра. Штраф за нарушение закона предусмотрен в размере от 1000 до 3000 рублей.





Антон Сорокин





