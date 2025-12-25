Орловцам рассказали, как правильно и безопасно установить елку дома
Соблюдая правила, праздники принесут радость и пройдут без происшествий.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловцам рассказали, как правильно и безопасно установить новогоднюю ель дома. Правилами поделились в региональном МЧС России.
Для начала проверьте, устойчиво ли стоит новогодняя елка. Не стоит располагать праздничное дерево возле батарей, обогревателей или каминов. Установите автономные пожарные извещатели и приобретите средства тушения и защиты.
Перед покупкой праздничных гирлянд их стоит тщательно проверить, у них должны быть прочные провода и вилка. Не стоит подключать много гирлянд к одной розетке – это может привести к короткому замыканию, лучше использовать удлинители с защитой. Выходя из комнаты, обязательно выключайте электрические украшения.
Бенгальские огни нужно зажигать вдали от штор, елки и других легковоспламеняющихся предметов. Если вы зажгли в комнате свечи, тушите их, даже если выходите на минуту.
Соблюдая правила безопасности, праздники пройдут радостно и без происшествий.