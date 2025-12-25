Главная » Новости



14:00, 25 декабря 2025 года Мужчина отказался оплатить счет в орловском кафе Конфликт разгорелся в дневное время в центре города.



Фото: Ольга Супонева

Днем в кафе на улице Максима Горького в Орле посетитель начал конфликтовать с персоналом заведения. Мужчина отказался оплатить счет, использовал ненормативную лексику и вел себя агрессивно. На просьбы сотрудников заведения успокоиться, он не реагировал. В связи с чем на место были вызваны сотрудники Росгвардии.



Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, прибывшие росгвардейцы задержали дебошира. Теперь в произошедшем будет разбираться полиция.





Анастасия Мельникова






