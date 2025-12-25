Главная » Новости



7:04, 25 декабря 2025 года Юных орловских пассажиров поздравил Полицейский Дед Мороз и Снегурочка Детям и родителям напомнили о безопасности на дорогах.



Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В Орле прошла ежегодная всероссийская акция "Полицейский Дед Мороз". Сотрудники Госавтоинспекции в костюмах сказочных персонажей останавливали автомобили, где находились дети. В этот раз целью было не только проверить соблюдение правил, но и поздравить с наступающим Новым годом.



- Полицейский Дед Мороз и его помощница Снегурочка напомнили ребятам о соблюдении правил дорожного движения, безопасном поведении на проезжей части, во дворах домов, при нахождении в автомобиле в качестве пассажира, - рассказали в ГАИ.



Ребятам вручили сладкие подарки и раскраски. Перед Новым годом Полицейский Дед Мороз наведается к воспитанникам школ-интернатов и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.





Юлия Сабельникова





