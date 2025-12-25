Главная » Новости



19:00, 25 декабря 2025 года В Орле на призывном пункте военкомата освятили молитвенную комнату Помолиться святым перед отправкой на службу призывники смогут с января 2026 года.



Фото: "Вести-Орел"

На призывном пункте военкомата в Орле освятили молитвенную комнату в честь благоверного князя Дмитрия Донского. С инициативой открытия часовни выступили представители военного комиссариата области. Орловская епархия идею поддержала.



Освящение провел митрополит Орловский и Болховский Тихон. С января 2026 года призывники и их родители смогут молиться перед отправкой на службу.



Митрополит Тихон отметил, что мальчиков провожают на службу не только с материнским благословением, но и с молитвами Дмитрия Донского и Сергия Радонежского, которые помогут им достойно служить Родине. В следующем году в армию призовут около 1,5 тысяч орловцев.





Юлия Опанасюк





