В Орле на призывном пункте военкомата освятили молитвенную комнату
Помолиться святым перед отправкой на службу призывники смогут с января 2026 года.
Фото: "Вести-Орел"
На призывном пункте военкомата в Орле освятили молитвенную комнату в честь благоверного князя Дмитрия Донского. С инициативой открытия часовни выступили представители военного комиссариата области. Орловская епархия идею поддержала.
Освящение провел митрополит Орловский и Болховский Тихон. С января 2026 года призывники и их родители смогут молиться перед отправкой на службу.
Митрополит Тихон отметил, что мальчиков провожают на службу не только с материнским благословением, но и с молитвами Дмитрия Донского и Сергия Радонежского, которые помогут им достойно служить Родине. В следующем году в армию призовут около 1,5 тысяч орловцев.