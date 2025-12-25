Главная » Новости



11:30, 25 декабря 2025 года Депутаты горсовета утвердили бюджет Орла на 2026 год Основной акцент сделан на сохранении мер социальной поддержки для горожан.



Фото: архив

Депутаты горсовета на внеочередном заседании единогласно утвердили бюджет Орла на 2026 год. Доходы составят 15 миллиардов 157 миллионов рублей, расходы - 15 миллиардов 183 миллиона.



При формировании бюджета удалось скорректировать некоторые статьи расходов. Однако дефицит превысит 25 миллионов рублей. Председатель горсовета Владимир Негин подчеркнул, что перед принятием бюджета велась тщательная подготовительная работа, включая заседание согласительной комиссии.

- Главная задача - сохранить меры социальной поддержки для более чем 100 тысяч жителей города. И это удалось благодаря совместной работе с администрацией, - отметил Негин.





Владимир Маряшин





