Прокуратура Орловской области подвела итоги работы за 2025 год
В регионе выявили более 70 тысяч правонарушений в различных сферах.
Сократили очередь детей-сирот, ожидающих новоселья, увеличили бюджет здравоохранения, отметили снижение преступности. Однако остаются задачи, которые требуют решения. Например, как найти баланс между стоимостью и качеством в работе общественного транспорта?
Сегодня в прокуратуре прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги года. Журналисты интересовались различными вопросами, связанными с деятельностью надзорного ведомства. За 2025 год прокуроры выявили более 70 тысяч нарушений в разных сферах. В зоне особого внимания - социально незащищенные категории граждан.
О том, какие еще темы были в центре внимания и какие вопросы задавали прокурору, расскажет Мария Семак.