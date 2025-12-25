четверг 25.12.2025 12:32:12 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
Главная » Новости

11:00, 25 декабря 2025 года

Сергей Цивилев и Рифат Сабитов объявили о старте Всероссийского медиафорума "Энергия Победителей"

Мероприятие направлено на помощь ветеранам СВО в трудоустройстве в компаниях топливно-энергетического комплекса.

Фото: vesti26.ru

Министерство энергетики России, фонды «Защитники Отечества», «Росконгресс» и ВГТРК объявили о старте Всероссийского медиафорума «Энергия Победителей». Участниками конкурсной программы являются общероссийские и региональные телерадиокомпании, которые представят работы о социальной адаптации и трудоустройстве ветеранов СВО в топливно-энергетическом комплексе.

Цель мероприятия - повысить престиж рабочих и инженерных профессий, привлечь внимание к поддержке героев и их семей. Конкурс включает документальные фильмы, теле- и радиопрограммы, репортажи и спецпроекты. Жюри оценит работы по критериям достоверности, профессионализма и оригинальности. Торжественное награждение победителей пройдет 12 июня 2026 года в Москве.

Руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов подчеркнул, что сотрудничество ВГТРК с фондом «Защитники Отечества» и Минэнерго помогает выполнить поручение президента о поддержке героев СВО. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев отметил, что предприятия ТЭК по всей стране активно принимают на работу ветеранов, поддерживают их и помогают строить карьеру. Истории этих героев станут основой для журналистских работ. Эта тема жизненно важна для России.
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.