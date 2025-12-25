Главная » Новости



11:00, 25 декабря 2025 года Сергей Цивилев и Рифат Сабитов объявили о старте Всероссийского медиафорума "Энергия Победителей" Мероприятие направлено на помощь ветеранам СВО в трудоустройстве в компаниях топливно-энергетического комплекса.



Фото: vesti26.ru

Министерство энергетики России, фонды «Защитники Отечества», «Росконгресс» и ВГТРК объявили о старте Всероссийского медиафорума «Энергия Победителей». Участниками конкурсной программы являются общероссийские и региональные телерадиокомпании, которые представят работы о социальной адаптации и трудоустройстве ветеранов СВО в топливно-энергетическом комплексе.



Цель мероприятия - повысить престиж рабочих и инженерных профессий, привлечь внимание к поддержке героев и их семей. Конкурс включает документальные фильмы, теле- и радиопрограммы, репортажи и спецпроекты. Жюри оценит работы по критериям достоверности, профессионализма и оригинальности. Торжественное награждение победителей пройдет 12 июня 2026 года в Москве.



Руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов подчеркнул, что сотрудничество ВГТРК с фондом «Защитники Отечества» и Минэнерго помогает выполнить поручение президента о поддержке героев СВО. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев отметил, что предприятия ТЭК по всей стране активно принимают на работу ветеранов, поддерживают их и помогают строить карьеру. Истории этих героев станут основой для журналистских работ. Эта тема жизненно важна для России.









