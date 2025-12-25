Главная » Новости



8:08, 25 декабря 2025 года Перед Новым годом семьям орловских участников СВО вручат продуктовые наборы В них входят товары местных производителей.



Фото: администрация г.Орла

В Орле начали предновогоднюю раздачу "коробок добра" для членов семей участников спецоперации. Орловский социальный кластер передал продуктовые наборы в администрацию. Оттуда кураторы семей СВО доставят их родственникам бойцов.



- В состав продовольственных наборов традиционно входят необходимые продукты с длительным сроком хранения: макароны, печенье, сахар, крупы и другое. Все это - от местных производителей, - рассказали в администрации.



Всего в Орле порядка 1800 семей СВО находятся под опекой муниципальных служащих.





Юлия Сабельникова





