Перед Новым годом семьям орловских участников СВО вручат продуктовые наборы
В них входят товары местных производителей.
Фото: администрация г.Орла
В Орле начали предновогоднюю раздачу "коробок добра" для членов семей участников спецоперации. Орловский социальный кластер передал продуктовые наборы в администрацию. Оттуда кураторы семей СВО доставят их родственникам бойцов.
- В состав продовольственных наборов традиционно входят необходимые продукты с длительным сроком хранения: макароны, печенье, сахар, крупы и другое. Все это - от местных производителей, - рассказали в администрации.
Всего в Орле порядка 1800 семей СВО находятся под опекой муниципальных служащих.