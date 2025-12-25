Главная » Новости



20:35, 24 декабря 2025 года Юные орловцы произнесли волшебное заклинание у Губернаторской елки В большом хороводе вместе с отличниками кружились ребята, чьи отцы сражаются на передовой.







Сегодня в Орле более 600 детей окунулись в волшебный мир подарков, улыбок и сказочных героев. Они стали участниками "Губернаторской елки" - главного предновогоднего события.



В большом хороводе вместе с отличниками в спорте, творчестве и учебе кружились и дети, чьи отцы сражаются на передовой. Каждый из них погрузился в удивительный мир приключений. Ольга Прилепская тоже получила приглашение на праздник.





Ольга Прилепская





