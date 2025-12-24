Главная » Новости



18:32, 24 декабря 2025 года Вадим Соколов: "Впереди большая работа во благо родной Орловщины и нашей Великой страны" Сенатор от Орловской области прокомментировал выступление президента России на пленарном заседании в Совете Федерации.





Президент России Владимир Путин 24 декабря выступил на пленарном заседании Совета Федерации. Это стало знаковым событием. Об этом сообщил сенатор от Орловской области Вадим Соколов в своем телеграм-канале.

- Его личное присутствие и прямое обращение к палате регионов в условиях крайне напряженного графика – это высокая оценка нашей работы и доказательство того, что голос каждого субъекта Российской Федерации, мнение сенаторов действительно важны для принятия судьбоносных решений на государственном уровне, - отметил парламентарий. Вадим Соколов подчеркнул, что в своем обращении Путин дал четкие ориентиры на будущий год. Главная задача - теснее вовлекать регионы, сообщества, экспертов, бизнес и общественные организации в выработку и реализацию общенациональных решений. Важно видеть и поддерживать точки роста каждого субъекта страны.

- Сегодняшняя встреча - это не просто итог года. Это заряженность на дальнейшую работу, на выполнение поставленных Президентом задач на 2026 год. Впереди большая работа во благо родной Орловщины и нашей Великой страны, - подытожил сенатор.







