18:32, 24 декабря 2025 года

Вадим Соколов: "Впереди большая работа во благо родной Орловщины и нашей Великой страны"

Сенатор от Орловской области прокомментировал выступление президента России на пленарном заседании в Совете Федерации.


Президент России Владимир Путин 24 декабря выступил на пленарном заседании Совета Федерации. Это стало знаковым событием. Об этом сообщил сенатор от Орловской области Вадим Соколов в своем телеграм-канале.
- Его личное присутствие и прямое обращение к палате регионов в условиях крайне напряженного графика – это высокая оценка нашей работы и доказательство того, что голос каждого субъекта Российской Федерации, мнение сенаторов действительно важны для принятия судьбоносных решений на государственном уровне, - отметил парламентарий. 
Вадим Соколов подчеркнул, что в своем обращении Путин дал четкие ориентиры на будущий год. Главная задача - теснее вовлекать регионы, сообщества, экспертов, бизнес и общественные организации в выработку и реализацию общенациональных решений. Важно видеть и поддерживать точки роста каждого субъекта страны.
- Сегодняшняя встреча - это не просто итог года. Это заряженность на дальнейшую работу, на выполнение поставленных Президентом задач на 2026 год. Впереди большая работа во благо родной Орловщины и нашей Великой страны, - подытожил сенатор. 
