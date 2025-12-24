Главная » Новости



19:40, 24 декабря 2025 года Орловчанку приговорили к девяти годам за убийство мужа Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.



Фото: архив

В Северном районе Орла осудили женщину за убийство мужа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.



Трагедия случилась 28 июля 2025 года в многоэтажке на улице Раздольной. Между супругами вспыхнул конфликт, в ходе которого женщина ударила мужа ножом в паховую область, повредив артерию. Ранение оказалось смертельным.



Суд приговорил женщину к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.







Сергей Мерцалов





