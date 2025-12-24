Телеведущий канала "Спас" Игорь Петровский побывал в Орловской области
В городе Ливны он пообщался со старшеклассниками.
Фото: Ливенская епархия
Телеведущий канала "Спас" Игорь Петровский посетил Орловщину по приглашению епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария. В Ливнах он встретился со старшеклассниками в школах №2 и №6. Общественный деятель обсудил с молодежью библейскую тему "Мужчина и женщина".
В своей лекции Игорь Петровский, опираясь на традиционные духовно-нравственные ценности, предложил ребятам задуматься о предназначении, достоинстве и взаимодополняющей роли мужчин и женщин.
Как рассказали в Ливенской епархии, подростки активно участвовали в диалоге, задавали вопросы, касающиеся не только заявленной темы, но и широкого круга проблем современного мира.
После официальной части состоялось неформальное общение гостя с духовенством и представителями образования. Обсуждалось сотрудничество Церкви и школ в духовно-нравственном воспитании молодежи.