Главная » Новости



20:10, 24 декабря 2025 года Телеведущий канала "Спас" Игорь Петровский побывал в Орловской области В городе Ливны он пообщался со старшеклассниками.



Фото: Ливенская епархия

Телеведущий канала "Спас" Игорь Петровский посетил Орловщину по приглашению епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария. В Ливнах он встретился со старшеклассниками в школах №2 и №6. Общественный деятель обсудил с молодежью библейскую тему "Мужчина и женщина".



В своей лекции Игорь Петровский, опираясь на традиционные духовно-нравственные ценности, предложил ребятам задуматься о предназначении, достоинстве и взаимодополняющей роли мужчин и женщин.



Как рассказали в Ливенской епархии, подростки активно участвовали в диалоге, задавали вопросы, касающиеся не только заявленной темы, но и широкого круга проблем современного мира.



После официальной части состоялось неформальное общение гостя с духовенством и представителями образования. Обсуждалось сотрудничество Церкви и школ в духовно-нравственном воспитании молодежи.







Сергей Мерцалов





