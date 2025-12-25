Для участников программы "Герои земли Орловской" подбирают вакансии
Ветеранов СВО ждут на управленческих должностях.
Фото: архив
Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о кадровой программе "Герои земли Орловской". Участники первого потока уже завершили курс переподготовки и получили дипломы. Сейчас для них подбирают вакансии.
"Все наши герои освоили практические навыки и увидели работу управленца изнутри во время стажировки. Она прошла в органах власти разных сфер – образования, молодежной политики и промышленности", – отметил губернатор.
Он добавил, что ветераны успешно справились с задачами обучения.
"Сейчас мы подбираем индивидуальные вакансии для каждого участника программы. Мы ждем наших героев на управленческих должностях в регионе", – заключил Андрей Клычков.