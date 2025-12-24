Главная » Новости



16:00, 24 декабря 2025 года В Орле откроется выставка, посвященная 100-летию Владимира Зарубина Она начнет работу 26 декабря.



Фото: архив

26 декабря в Орловском краеведческом музее откроется выставка "С Новым годом!". Она приурочена к 100-летию Владимира Зарубина - знаменитого советского и российского художника-мультипликатора. Зарубин родился в деревне Андрияновка Покровского района Орловской области.



Это уже вторая выставка, посвященная творчеству Зарубина. Первая проходила в музее с августа по сентябрь 2025 года.



Примерно половина работ художника связана с почтовой продукцией - открытками, карточками и конвертами и посвящена теме Нового года. Земляки бережно хранят работы Зарубина в семейных архивах, а коллекционеры по всей России собирают открытки и конверты с его рисунками. К декабрьской выставке музей выпустил памятную открытку с работами Зарубина на новогоднюю тематику.



На открытии выставки гости смогут сделать гашение памятной открытки памятными новогодними почтовыми штемпелями с орловскими реквизитами. Также посетители смогут сделать такое памятное гашение на открытках с работами Владимира Зарубина из собственных семейных архивов.



(6+)







Сергей Мерцалов





