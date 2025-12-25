В Орловской области увековечили память героев-танкистов
В Мценске торжественно открыли мемориальную доску.
Фото: администрация города Мценска
В сквере Танкистов-первогвардейцев города Мценска открыли мемориальную доску в честь почетных граждан, проявивших мужество и героизм в боях с фашистами в октябре 1941 года в составе 4-й танковой бригады. Событие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в городской администрации.
На доске высечены имена:
- Михаил Ефимович Катуков,
- Иван Владимирович Афанасенко,
- Павел Васильевич Кульвинский,
- Анатолий Анатольевич Рафтопулло,
- Михаил Михайлович Соломенников,
- Ипполит Павлович Слокотович.
"Увековечивание имен выдающихся земляков - это не только выражение глубокого уважения к их заслугам, но и важный вклад в патриотическое воспитание молодежи", - отметили в администрации Мценска.
Под Мценском 4-я танковая бригада успешно сражалась с отборными танковыми частями врага. Впоследствии это подразделение Красной армии удостоили почетного звания 1-й Гвардейской танковой бригады.
В ходе торжественного мероприятия участники возложили цветы к мемориальной доске и почтили память павших героев минутой молчания.