Главная » Новости



8:40, 25 декабря 2025 года В Орловской области увековечили память героев-танкистов В Мценске торжественно открыли мемориальную доску.



Фото: администрация города Мценска

В сквере Танкистов-первогвардейцев города Мценска открыли мемориальную доску в честь почетных граждан, проявивших мужество и героизм в боях с фашистами в октябре 1941 года в составе 4-й танковой бригады. Событие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в городской администрации.



На доске высечены имена:



- Михаил Ефимович Катуков,

- Иван Владимирович Афанасенко,

- Павел Васильевич Кульвинский,

- Анатолий Анатольевич Рафтопулло,

- Михаил Михайлович Соломенников,

- Ипполит Павлович Слокотович.

"Увековечивание имен выдающихся земляков - это не только выражение глубокого уважения к их заслугам, но и важный вклад в патриотическое воспитание молодежи", - отметили в администрации Мценска. Под Мценском 4-я танковая бригада успешно сражалась с отборными танковыми частями врага. Впоследствии это подразделение Красной армии удостоили почетного звания 1-й Гвардейской танковой бригады.



В ходе торжественного мероприятия участники возложили цветы к мемориальной доске и почтили память павших героев минутой молчания.





Сергей Мерцалов





