19:00, 24 декабря 2025 года В Орле в мемориальной мастерской Дышленко открылась необычная выставка Учители и ученики представили свои художественные работы.







Картины на разные темы, включая новогодние, уже доступны всем, кто интересуется творчеством молодых. Эва Стасюлевич побеседовала с художниками о жизни и планах на будущее.





Эва Стасюлевич





