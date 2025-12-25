Главная » Новости



25 декабря 2025 года Имам Орловской области встретился с рецидивистами Камиль Магомедов посетил ИК-2 в Ливнах.



Фото: архив "Вести-Орел"

24 декабря духовно-просветительскую встречу с осужденными провел имам Орловской области Камиль Магомедов. Он побеседовал с мужчинами, которые отбывают наказание в Ливенской исправительной колонии №2. Там содержатся те, кто уже был ранее судим.



- Беседа была направлена на нравственное воспитание и поддержку верующих в местах лишения свободы, - рассказали в тг-канале "Ислам Орел".



В ходе встречи имам рассказал осужденным о наступлении священного месяца Раджаб и его значении в исламе. Это время усиленного поклонения, покаяния и духовной подготовки к приближающемуся Рамадану.





Юлия Сабельникова





