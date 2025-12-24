Главная » Новости



17:30, 24 декабря 2025 года ОГАТ представил новую постановку по сказке Шарля Перро "Кот в сапогах" будет идти все зимние каникулы.







ОГАТ представил новую постановку по сказке Шарля Перро "Кот в сапогах". Свет, декорации, музыка, и, конечно, игра актеров не дадут никому заскучать и создадут сказочное настроение.



Спектакль будет идти все зимние каникулы. На премьерном показе побыла наш корреспондент Эва Стасюлевич и узнала все подробности.





Эва Стасюлевич





