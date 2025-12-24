Главная » Новости



14:05, 24 декабря 2025 года В Ливнах начали заливать каток Ледовую площадку готовят на корте завода "Ливгидромаш".





Видео: "Принт-ТВ"

С наступлением устойчивой морозной температуры на Орловщине начали готовить к открытию уличные катки. Ночью 24 декабря в Ливнах приступили к заливке заводского корта "Ливгидромаш". Об этом рассказали в тг-канале "Принт-ТВ".



Заливка льда - дело трудоемкое и потребует круглосуточной работы. Задача специалистов - добиться идеальной гладкости льда и необходимой толщины: не менее десяти сантиметров.



Напомним, в Орле уже в эту пятницу, 26 декабря в 17:00, откроется каток на центральной площади.





Юлия Сабельникова





