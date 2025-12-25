Главная » Новости



10:00, 25 декабря 2025 года Орловец Сергей Муравьев создает открытки и украшения Его история показывает, как "не могу" превращается в "я сделал"







Тяжелый недуг с рождения ограничивает движение орловца Сергея Муравьева. Но он не властен над характером и мечтой. Его история показывает, как "не могу" превращается в "я сделал".



Сначала он хотел петь - в 23 года уже выступал на сцене, даже в сопровождении хора. Позже - решил заняться перепродажей сувенирной продукции. Потом понял - хочет создавать сам. Сейчас он делает открытки и браслеты к Новому году. Стэфания Басарева расскажет подробности.





Стэфания Басарева





