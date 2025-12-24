Главная » Новости



15:30, 24 декабря 2025 года В Орле прошел Чемпионат России по обратным шашкам В турнире приняли участие 25 спортсменов.







В этом году Орел третий раз принимает Чемпионат страны по обратным шашкам. 25 спортсменов из 8 регионов страны боролись за звание лучшего в этом турнире. Среди них три гроссмейстера и восемь мастеров спорта.



Победу одержал орловец Владимир Ксенофонтов, став четырехкратным чемпионом России по обратным шашкам. Анастасия Дорохова следила за ходом игры.





