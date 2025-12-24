среда 24.12.2025 16:10:02 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
15:30, 24 декабря 2025 года В Орле прошел Чемпионат России по обратным шашкам В турнире приняли участие 25 спортсменов. В этом году Орел третий раз принимает Чемпионат страны по обратным шашкам. 25 спортсменов из 8 регионов страны боролись за звание лучшего в этом турнире. Среди них три гроссмейстера и восемь мастеров спорта.
Победу одержал орловец Владимир Ксенофонтов, став четырехкратным чемпионом России по обратным шашкам. Анастасия Дорохова следила за ходом игры. Анастасия Дорохова
