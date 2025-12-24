Больница имени Боткина в Орле получила новое оборудование
Также приобретены средства реабилитации и транспортировки пациентов.
Больница имени Боткина в Орле получила новое оборудование, средства реабилитации и транспортировки пациентов. Также на регулярной основе дооснащается служба первичного звена - хирургический кабинет поликлиники и центр амбулаторной онкологической помощи.
Внимание уделяют и техническим средствам для маломобильных пациентов. Для них было приобретено специальное кресло, благодаря которому транспортировка становится комфортной и безопасной. Подробности о новом оборудовании узнала Анастасия Миносьян.