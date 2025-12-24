Главная » Новости



12:15, 24 декабря 2025 года Житель Орловщины почти пять лет незаконно получал пенсию за умершего знакомого Мужчина получил два года "условки".



Фото: архив "Вести-Орел"

Суд признал виновным в мошенничестве жителя Урицкого района. Об этом сообщили в орловском Следственном комитете. Более 4,5 лет мужчина получал пенсию и другие выплаты за умершего товарища. Тот скончался еще в июле 2020-ого.



- Мужчина умолчал о факте смерти и с августа 2020 года по февраль 2025 года осуществил хищение поступавших на счёт умершего денежных средств в виде пенсионных и иных выплат, - рассказали в СК.



Суд вынес виновному приговор. Мошеннику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.





Юлия Сабельникова





