14:30, 24 декабря 2025 года В военно-историческом музее Орла прошла "Партизанская елка" Школьники проверили логику, исторические знания и физическую силу.







В военно-историческом музее Орла прошла "Партизанская елка". Школьники проверили логику, исторические знания и физическую силу. С задачей справились - прошли все задания на празднике.



После квеста ребята посмотрели военное кино и спели песни. В этот день в зале музея собралось около 100 участников. Среди них была и наш корреспондент Ольга Прилепская.





Ольга Прилепская





