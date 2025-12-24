Главная » Новости



12:01, 24 декабря 2025 года Три человека пострадали в ДТП с перевернувшейся машиной на трассе "Орел-Ефремов" Столкнулись «Газель» и «Рено».



Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В Орловской области за прошедшие сутки зарегистрировано 17 дорожных аварий. В одной из них пострадали сразу три человека. ДТП случилось утром 23 декабря в Залегощенском районе на трассе "Орел-Ефремов".



По данным Госавтоинспекции, в районе 77-ого километра не разъехались "Газель Бизнес" и "Рено Логан”. Затем обе машины врезались в металлическое ограждение и "Газель" перевернулась.



Ее 26-летний водитель доставлен в Залегощенскую ЦРБ. Также травмы получили 62-летний мужчина, который был за рулем легковушки и его 66-летняя пассажирка. Оба госпитализированы в областную клиническую больницу.





Юлия Сабельникова





