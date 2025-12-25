В Мценском районе открылся обновленный дом культуры

|
|четверг 25.12.2025 19:26:36
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
17:30, 25 декабря 2025 года
В Мценском районе открылся обновленный дом культурыРемонт выполнили по федеральному партийному проекту.
Фото: администрация Мценского района
23 декабря в деревне Протасово Мценского района распахнул свои двери обновленный дом культуры. Ремонтные работы провели по федеральному партийному проекту "Культура малой Родины".
- Отремонтирован фасад здания, а также проведены работы по замене инженерных коммуникаций, дверных и оконных блоков, внутреннему ремонту соцкультцентра, - сообщили в администрации Мценского района.
Глава района Екатерина Ерохина поздравила местных жителей с открытием клуба и выразила надежду, что он станет местом теплых встреч, дружеского общения и праздников.
Анастасия Мельникова
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.