10:27, 24 декабря 2025 года Под Орлом ребенок затопил печь и устроил серьезный пожар Никто не пострадал.





Видео: Антон Сорокин

Утром 24 декабря в деревне Нижняя Лужна Орловского МО горел частный дом. Деревянное строение полыхало на улице Луговой. По информации регионального МЧС, огонь почти полностью уничтожил жилище.



По данным нашего корреспондента, который работает на месте происшествия, причиной ЧП могло стать неправильное обращение с печным оборудованием. Со слов очевидцев, маленький мальчик затопил печь и ушел из дома.



Ребенок и другие члены семьи не пострадали. Возгорание ликвидировали 14 спасателей на трех единицах техники.





Юлия Сабельникова






