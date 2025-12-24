Главная » Новости



18:00, 24 декабря 2025 года В Ливнах отметят 84-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Памятные мероприятия проведут 25 декабря.



Фото: архив "Вести-Орел"

Город Ливны 25 декабря отметит 84-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этого проведут различные патриотические мероприятия.



В 10:00 25 декабря состоится возложение цветов у братского захоронения в городском парке имени 30-летия Победы. В 14:00 запланированы патриотический концерт и благотворительная акция по сбору средств в поддержку участников СВО. Все собранные средства будут направлены на формирование гуманитарных грузов.



В мероприятиях участие могут принять все желающие. В администрации города Ливны отметили важность этого дня и призвали не забывать о героическом подвиге наших предков.





Анастасия Мельникова





